Trabajadores de la salud denuncian la falta de insumos en los hospitales del país

Miercoles 08-04-20 Desde ATE Saluda nivel nacional reclaman falta de insumos y kits de prevención para que los trabajadores de la salud estén protegidos a la hora de atender casos sospechosos de coronavirus.

En los principales hospitales de la provincia de Mendoza , donde se combate el coronavirus, trabajadores y trabajadoras de la salud denuncian las precarias condiciones en las que tienen que hacer frente a la pandemia. «Hace semanas que nos vienen prometiendo máscaras…. y lo que ha llegado es comprado por el mismo personal o donado por organizaciones»,

Hace días que los trabajadores del Hospital Durand , Ciudad de Buenos Aires, vienen reclamando falta de barbijos, alcohol, guantes, ropa de trabajo y elementos de limpieza básicos ante la pandemia del coronavirus. Después de haber recibido gran cantidad de enfermos, se declararon en alerta y movilización.

“Nos están mandando a una guerra sin armas”, advirtió Claudio Gómez, enfermero del hospital Ramos Mejía,

Profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires denunciaron antes las autoridades del Ministerio de Trabajo provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la preocupante falta de insumos en los centros de salud bonaerenses para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

El subsecretario de gestión en el Ministerio de Salud de Salta, Raúl Ríos, reconoció que hay carencias y que el personal sanitario no cuenta con todos los elementos necesarios de trabajo. “Vemos esa carencia, ya que son elementos que no sólo son costosos, sino que no tenemos la posibilidad de la confección urgente para fabricar esos elementos”, dijo en relación a la falta de indumentaria y elementos de protección para tratar a pacientes con COVID-19.

Neuquen, Barbijos, guantes, gafas y tener un lugar donde descargarlos, es uno de los tantos reclamos que tiene el sindicato de enfermería. “No tenemos insumos para trabajar como corresponde, tenemos toda la predisposición para trabajar pero no tenemos los insumos los directores de los hospitales dicen que los insumos están pero no es cierto la realidad es otra”, comenta el trabajador de la salud.