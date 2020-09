Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos» Sociedad Argentina de Terapia Intensiva

Miércoles 02-09-20 La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) difundió este martes una desgarradora carta a todo el país“Sentimos que estamos perdiendo la batalla”. Piden la colaboración de la gente con las medidas de distanciamiento y cuidados personales

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) difundió este martes una desgarradora carta a todo el país, en la que aseguran que sienten que están «perdiendo la batalla» contra la pandemia de coronavirus.

En la misiva, los médicos, enfermeros, kinesiólogos y demás miembros de ese sector de la salud remarcaron que «se están agotando los recursos» para salvar a los pacientes con la Covid-19.

Además, hicieron un enfático llamado a la sociedad para que colaboren con ellos respetando los protocolos de distanciamiento social y de cuidados personales.

«Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos», reza uno de los pasajes más dramáticos de la carta.

«Sólo le pedimos a la sociedad que reflexione, y que cumpla con tres simples pero importantes medidas, recomendadas científicamente: distanciamiento social (permanecer a más de 1,5 metros), uso de tapabocas (cubriendo nariz y boca), lavado frecuente de manos (con agua y jabón o alcohol en gel), no aglomerarse, no hacer fiestas, ¡no desafiar al virus, porque el virus nos está ganando! Les suplicamos no salir si no es necesario», agrega la misiva.