Qué había declarado Fabián Gutiérrez como arrepentido en la causa de los Cuadernos

En su declaración, además del movimiento de los bolsos, el ex secretario reveló que a Cristina la llamaban “la loca” o “la yegua” porque “nadie quería trabajar con ella”. Contó cuánto dinero gastaba en compras cuando salía en viajes oficiales, cómo terminó renunciando porque la ex Presidenta lo increpó por haber ido al baño y por qué el ex ministro de Planificación Julio De Vido “la odiaba”.