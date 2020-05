Preso recién liberado por el coronavirus fue detenido a las 24 horas por robo

Miercoles 29-04-20 Un hombre fue detenido por robo en un local en Caballito. Tenía un papel que dice que salió de Marcos Paz ayer, por el Covid 19. Tenia 6 entradas en la carcel por robo.

Al ser demorado por los efectivos policiales, los increpó y en forma irónica gritaba a viva voz, «¡qué me importa que me lleven preso!, ayer salí del penal de Marcos Paz por el Corona Virus, lleváme, igual mañana me voy de nuevo».

Estos son los antecedentes del sujeto nuevamente detenido por robo y que salió en libertad por el coronavirus ayer. Antecedentes del detenido: 1. Robo con fecha 11/4/14 2. Robo con fecha 12/9/16 3. Robo con fecha 5/12/17 4. Robo con fecha 6/3/17 5. Robo con fecha 29/6/19