Presentarán libro con la historia no contada del médico condenado por evitar aborto

Jueves 27-08-20 El libro «Cuando salvar vidas se convirtió en delito», que relata la historia no contada del caso del médico Leandro Rodríguez Lastra, condenado por no practicar un aborto en 2017 y así salvar la vida de la madre y del no nacido.

El libro, cuyo autor es Damián Torres, abogado defensor de Leandro Rodríguez Lastra, narra el caso del médico argentino condenado en octubre de 2019 a un año y dos meses de prisión en suspenso y a dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue dictada porque en mayo de 2017 el ginecólogo no realizó el aborto de un bebé de 23 semanas de gestación y estabilizó la vida de su madre de 19 años, que llegó con fuertes dolores al Hospital Pedro Moguillansky de la ciudad de Cipolleti. La joven había ingerido misoprostol administrado por la organización La Revuelta.

Finalmente, cuando el bebé cumplió siete meses y medio de gestación, la junta médica dispuso que diera a luz por cesárea y luego fue dado en adopción.

El libro “intenta contar cómo los grandes medios de comunicación decidieron ocultar y manipular de forma deliberada el caso y ofrecieron una imagen recortada: una mujer joven a la que obstaculizaron el aborto”, describe un comunicado de prensa.

“El autor propone mostrar la fotografía completa: la mujer, su historia y padecimiento; el médico, formado para curar y no matar; y el feto, el bebé por nacer, el más vulnerable”.

Damián Torres, autor del libro «Cuando salvar vidas se convirtió en delito», expresó a ACI Prensa su satisfacción por esta primera publicación, sobre todo por tratarse de un caso “que trascendió la ciudad, la provincia y fue conocido en otros países”.