Peones golondrina: en albergue de Loreto nos tratan como a perros

Martes 19-05-20 Trabajadores golondrina loretanos que regresaron de Río Negro, fueron obligados a internarse en un supuesto “albergue” municipal donde comen y duermen en el piso, carecen de elementos mínimos de desinfección y no tienen cocina ni agua caliente.

El intendente de Loreto, José Luis Artaza, nunca deja de sorprender por su ineptitud e insensibilidad, antes y durante la cuarentena.

En esta oportunidad, las víctimas de su errático accionar fueron los trabajadores golondrina que, tras meses de permanecer alejados de sus familias por razones laborales y varias semanas de incertidumbre por la pandemia, fueron autorizados a regresar a la ciudad de Loreto pero para encontrarse con otra pesadilla: el “albergue” que el jefe comunal dispuso para que atraviesen el período de aislamiento sanitario.

Se trata de un inmueble de la municipalidad absolutamente vacío: los peones deben dormir y comer en el piso por falta de camas y todo tipo de mobiliario y no pueden higienizarse dado que los baños no tienen agua caliente.

“Este es el lugar amoblado para tus hermanos loretanos, como dice tu intendente, mirá, no hay nada, ni una mesa ni una silla, no hay cocina, agua caliente, no hay nada nada, nos tratan como perros” expresa uno de los trabajadores que filma el video.

Además, uno de los obreros consiguió el número telefónico de Artaza y le envió un audio, que también se viralizó, donde le transmite su reclamo: “Soy una de las personas que está en el supuesto albergue que prepararon para recibirnos, no hay ni agua caliente para bañarnos. En mi casa tengo todas las comodidades, en los trabajos los patrones me brindan todo y yo exijo todo: lavandina, agua caliente, alcohol en gel y acá no tenemos nada. Si esto es un albergue me parece que le está faltando un montón” manifestó.

Sin embargo, lo más increíble es la reacción del intendente, quien, lejos de pedir disculpas e intentar atender los reclamos de los trabajadores, habría intentado frenar la viralización de las imágenes y amenazado con denunciarlos penalmente, según trascendió.