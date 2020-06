Paciente con coronavirus denunció que el plasma es «para los ricos

jueves 25-06-20 «Es para los políticos y ricos, fíjense en la tele. Yo lo vi», expresó Oscar Alfredo Gómez desde el hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires.

En un video desesperado y estremecedor, un hombre contagiado de coronavirus y que está internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires pidió un tratamiento de plasma. Denunció que esa opción para tratar enfermos es sólo para «políticos y ricos» y que mucha gente que vive en barrios vulnerables ha fallecido por esta situación.

«Hola gente, hoy me enteré que soy un condenado a muerte. Soy asmático crónico y se me confirmó el Covid. Estoy en el Santojanni internado. Me llamo Oscar Alfredo Gómez«, dijo en el inicio del video, agregó su número de Documento Nacional de Identidad. La filmación fue publicada por su hija Noelia en su cuenta de Facebook.

«Pregunté a distintos enfermeros y doctores sobre el plasma que salva vidas. ‘En este hospital no se usa‘. Pero me lo dijeron así no… ‘no, no se usa’. Uno, como disculpándose me dice: ‘No es para nosotros. Es para otro tipo de gente’. Y el tipo de gente para el que están usando el plasma y guardándolo es para los políticos y ricos, fíjense en la tele. Yo lo vi«, agrego

«Otro, un político, que no tengo nada en contra de él, la verdad, que es asmático también ya desde el primer día le pusieron plasma, le dieron los remedios que le tenían que dar y está mejor. Esto es para todos lo que vivan en villas, barrios carenciados, cuiden a su gente, no salgan por favor», dijo, haciendo referencia a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora.