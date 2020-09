Medica cuestiona duramente a colegas avergonzada por las falsedades de la pandemia

Lunes 06-09-20 Nada es lógico en esta “pandemia” (que ni siquiera debiera llamarse así). Es una vergüenza y grave error realmente responsabilizar a la población y hacerse eco de esto. Es responsabilidad del Estado que un sistema de salud funcione adecuadamente

La Dra. M. Cecilia López ,Médica cardióloga (M.N. 134.504)

Miembro de Epidemiólogos Argentinos Multidisciplinarios, en una carta pública expreso su punto de vista sobre la situación actual.

Nada es lógico en esta “pandemia” (que ni siquiera debiera llamarse así). Leamos y repasemos conceptos de salud pública y epidemiología.

No asustemos a la gente. Y salgan de sus miedos. ¡Salgan de sus miedos! La gente está sufriendo. Lo vivimos en cada consulta, en cada historia que es desgarradora. ¿Nos estamos deshumanizando? ¿Qué nos pasa?

Exijamos que las muertes se investiguen. Aprendamos cómo aprendemos siempre. Hagámonos preguntas. Busquemos respuestas. Dejemos de rendir honores a quien necesita exponer su ego para sentirse seguro y nuestra sumisión y ausencia de pensamiento libre para que eso simplemente sea.

¡Cuestionen esos protocolos que están repitiendo sin pensar y en automático!

Hicimos un juramento hipocrático que está por encima de cualquier Institución y entidad. Juramos no hacer daño. ¡No dejemos que nos usen!

Es responsabilidad del Estado que un sistema de salud funcione adecuadamente y que nuestros sueldos sean acordes a nuestra labor. ¿Por qué se lo cobramos a la gente?

Exijamos a quienes tengamos que exigir.

Dejemos de sostener que los “respiradores” son la única solución o la única terapéutica en este contexto porque no es así. Dejemos de creer que los “antivirales” más caros de la historia son la única solución a estas neumonías.

Hay muchísimos tratamientos probados en el mundo y nosotros tenemos el acceso a todos ellos y poder usarlos incluso en etapas no complicadas de la enfermedad. Abramonos a toda terapéutica para salvar a nuestros pacientes, como siempre lo hicimos.

Dejemos de “aislar” a las personas, sin base científica. Dejemos que un padre se encuentre con su hija. Dejemos que una paciente grave pueda ser abrazada en el momento que más lo necesita ¡Dejemos de internar a la gente sana! Dejémosla vivir.

Están asustados, angustiados y sin entender. Yo sé que ustedes también, pero tienen la posibilidad de abrirse a otras respuestas y poder salir de sus miedos.

Reforcemos nuestros sistemas inmunes, salgamos al sol, miremos la luna, pisemos la tierra, riamos. ¿Cuándo nos dio tanto miedo vivir?

Dejemos de llamar “enfermo” a una persona sin síntomas, con un test positivo. Un test que tiene pésima especificidad. Los científicos del mundo lo están diciendo. Investiguen. Las secuencias genéticas que detectan estos test son comunes a otros coronavirus y otros virus respiratorios que viven con nosotros. Eso nos explica los falsos positivos o falsos negativos.

¡Despierten! La gente nos necesita. Cuestionen a las Sociedades, a las Instituciones, a la OMS. ¡Pidamosles respuestas a ellos! No a la gente que no puede más. Y nosotros no podemos ser cómplices y seguir con miedo.

Abramos una investigación científica y seria, como siempre lo hicimos.

Exijamos auditorías, autopsias. Exijamos honorarios justos para todos los médicos. ¡Nunca más médicos fuera de relación de dependencia! Ni en este Gobierno ni en ninguno.

Responsabilicemos a quién corresponde.