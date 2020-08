«Me hubiese gustado abrazar a mi hija con vida, no en un cajón», dijo el padre de Solange

Sábado 22-08-20 Pablo Musse, el papá de Solange, que murió de cáncer de mama sin poder despedirse de su progenitor por las restricciones del COE, llegó a la provincia para asistir al velorio de la joven que será este sábado

“Quiero informarles a todos que ya me encuentro en Alta Gracia y que anoche (por este viernes), con un recurso de amparo que hizo mi abogado Martín Barbará, no tuve ningún inconveniente. Pasamos tranquilos los controles aunque, lamentablemente, es tarde. No alcancé a cumplir el deseo de mi hija que era abrazarla y estar con ella”, dijo.

El papá hizo alusión a la carta que escribió su hija antes de despedirse en la que expresaba su deseo de haberlo visto a él y a su tía. Además, pidió que “nadie más pase por esto” y expresaba: “Hasta mi último suspiro tengo mis derechos”.

“Su mensaje fue que esto sirva para todos, que la gente no se canse, que hasta el último suspiro tiene sus derechos. Mi hija no está más. Hoy es su despedida, pero mi solcito no está más”, expresó.

Finalmente, Pablo expresó su agradecimiento por “el apoyo total de toda la gente y de los medios”.

“No tengo palabras. La verdad que me hubiese gustado abrazar a mi hija en vida, no en un cajón”, culminó.