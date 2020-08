Mamá de Solange: «Mi hija estaba esperando a su padre»

Viernes 21-08-20 Beatriz sostuvo que las autoridades de Córdoba le arrebataron los derechos de ambos. Maltrataron a mi hermana con discapacidad,tuvo que hacer sus necesidades en la ruta porque no la dejaban entrar a ningún baño, no se pudo bajar en ninguna estación de servicio

La madre de Solange Musse, la joven que murió de cáncer de mama sin poder despedirse de su padre, se mostró desconsolada por el desenlace de la historia.

“Mi hija lo estaba esperando para empezar la quimioterapia el lunes, y se fue cayendo, cayendo, hasta que esta mañana dejó de existir”, expresó.

“Es terrible, es agobiante, es penoso, es doloroso, es impotencia, son muchos sentimientos a la vez, mi marido está viniendo porque el hisopado le dio negativo, así que todo lo que está saliendo a decir el COE es mentira, porque un testeo es nada que ver a un hisopado, vivimos todos juntos y a mi hermana le salió negativo”, relató Beatriz

El pasado fin de semana, Pablo Musse había salido con su cuñada discapacitada de la localidad neuquina de Plottier hacia Córdoba para visitar a su hija enferma, pero al llegar a la provincia mediterránea le negaron el ingreso y lo escoltaron hasta Neuquén, ya que no tenía un hisopado negativo de Covid-19.

Beatriz relató: “En Huinca Renancó él dijo que se quería hacer el hisopado porque quería ir ver su hija y se lo negaron y lo escoltaron hasta La Pampa, Río Negro y Neuquén, patrullas y patrullas, como si fueran delincuentes”.

“Mi hermana es una persona discapacitada, tuvo que hacer sus necesidades en la ruta porque no la dejaban entrar a ningún baño, no se pudo bajar en ninguna estación de servicio; a mi esposo no lo dejaron descansar, estuvo casi 40 horas manejando sin descanso, no pudieron parar a tomar algo”, contó.