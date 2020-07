“Lo de Ishii no sorprende; estamos en un narco-estado y le tienen que pedir la renuncia

Martes 28-07-20 El dirigente bonaerense Gustavo “Pata” Álvarez disparó contra el kirchnerismo, en medio de la polémica por la “falopa” de las ambulancias en José C. Paz.

Álvarez no se sorprende por el sincericidio de Mario Ishii, “Lo de Ishii no me sorprende. Es un sistema, lo digo hace años, estamos en un narcoestado, algunos por complicidad y otros por cobardía. La falopa no son los medicamentos. Hay que pedirle la renuncia. Está instalado en el mundo político que si denuncias a alguien que robó o que es narco, sos un buchón pero si buchoneas a alguno que toceó, está bien, porque tiene coronavirus. Es una locura. Si vendieron rivotril o lo que sea, tiene que salir, porque en una ambulancia no se vende nada. Los barones del conurbano se la pasan diciendo que nos dan trabajo pero la plata es del pueblo”.

Respecto la situación del conurbano bonaerense, añadió ; A los únicos que les está yendo bien en la pandemia es a los supermercados chinos y a los vendedores de droga, a los transas de falopa como dice Ishii. Tienen más libertad que nunca, se mueven dentro de su distrito en sus motitos, lo denuncio permanentemente. Hay lugares dominados por los narcos. Berni hace espamento, vende humo. Bianco, con el gobernador, salieron a bancar a Ishii. Pero la situación es imbancable. Está todo el mundo sucio. De la efedrina para acá, es así.