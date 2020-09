“La toma de tierras no es un tema de Seguridad”, aseguró la ministra Frederic

Martes 01-09-20 La funcionaria planteó que la ocupación de terrenos en el sur y en la provincia de Buenos Aires responde a un déficit habitacional.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sorprendió este mediodía al plantear que la toma violenta de terrenos no es un tema de la cartera que conduce sino una cuestión que debería ser atendida por otras áreas del Gobierno.

Según explicó en diálogo con Reynaldo Sietecase en radio Con Vos, la “salida de la cuarentena” provocó situaciones que el Poder Ejecutivo no había previsto. “Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, ese no es un tema de Seguridad, no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”, analizó.