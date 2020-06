Juan Grabois criticó a Alberto Fernández: “No corta el bacalao, se necesita un liderazgo fuerte”

El dirigente social fue muy crítico con las medidas como IFE o Tarjeta Alimentar y las calificó como «soluciones fáciles» que «tienen un costo presupuestario muy grande, pero no ningún impacto más que el emparchar, en poder comprar algunos paquetes de fideos más».

No le cambia la vida la gente y tampoco resuelve el problema del hambre, porque los más golpeados ni siquiera tienen la tarjeta porque no tienen documento, porque la entrega no se realizó en tiempo y forma o porque viven en comunidades campesinas e indígenas donde no hay lugares donde puedas usar la tarjeta