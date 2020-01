Insólito: una mujer come 200 gr. de talco al día desde hace 15 años

Martes 07-01-20 Según contó no puede resistirse. La adicción le ha costado miles de dólares. Recién ahora buscó ayuda profesional.

Un día, hace ya 15 años, Lisa Anderson, una mujer británica que hoy cuenta con 44 años, sintió una repentina y abrumadora necesidad mientras secaba a su bebé recién nacido luego de bañarlo. No sabía por qué ni tampoco pudo resistirse, simplemente se rindió a su extraño antojo: comer el talco de bebé en polvo.

«Tuve la repentina necesidad de comerlo y no pude luchar contra ello. Lo lamí de mi mano y realmente lo disfruté. Simplemente llegó a este punto. Fue un deseo que nunca supe que tenía», le contó la mujer al diario Daily Mail.

«Me parece un poco extraño, pero tiene un sabor jabonoso agradable. Recuerdo que realmente me atrajo su olor. Ahora no puedo prescindir de él. Subo y tomo algo cada media hora. Realmente no puedo pasar media hora sin eso», relató.