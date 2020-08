En ciudad Capital y La Banda hay transmisión comunitaria de coronavirus Covid-19.

Martes 25-08-20 Lo confirmaron este martes a la tarde, en una conferencia de prensa, las autoridades del Ministerio de Salud de Santiago del Estero

Que significa esto «De transmisión comunitaria»es la fase en la cual e ya no es factible relacionar los casos confirmados de personas contagiadas a partir de un caso conocido y a lo largo de una cadena de transmisión.

Es decir que hay transmisión comunitaria cuando el virus circula (o comienza a hacerlo) libremente en la sociedad, sin que sea posible identificar cuándo, cómo y a partir de qué las personas están transmitiendo el virus y contagiándose entre sí.

Todos comenzamos a estar en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque cuando los casos son importados es factible aislar a la persona contagiada y a aquellos con quienes tuvo un contacto estrecho; hasta es posible identificar a los contactos secundarios. Pero cuando el virus circula libremente en la sociedad ya no hay posibilidad de aislar a los contagiados. Se pierde la posibilidad de identificar y mantener en cuarentena a quienes aún no tienen un diagnóstico confirmatorio de enfermedad.

Los casos importados serán menos numerosos, mientras que aumentarán los casos locales y de de personas portadoras del coronavirus, en general. Esto implica que tenemos que ser más cuidadosos.