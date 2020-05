El Sindicato de Camioneros patoteo al Expreso Lobruno

Viernes 15-05-20 Gremialistas del Sindicato de Camioneros impidió iniciar la jornada laboral a más de 50 trabajadores de la empresa. Se ubicaron en los ingresos y egresos del predio Expreso Lo Bruno con sus camiones, impidiendo la salida de los vehículos que realizan las labores de la empresa.

Se presentaron en las instalaciones, de la firma Expreso Lo Bruno de la ciudad Capital de Santiago del Estero, sorprendiendo con una medida de fuerza por parte de la delegación local del Sindicato de Camioneros que impidió iniciar la jornada laboral a más de 50 trabajadores de la empresa

Sin previo aviso de reclamo, imposibilitando el egreso de vehículos de la empresa y no permitieron iniciar la jornada laboral a más de 50 empleados de la firma. No presentaron un reclamo formal, no aceptaron canales de dialogo y «presionaron» a los trabajadores a unirse a la medida que no logró adhesión de más de 2 personas.

Verbalmente, los sindicalistas manifestaron que el reclamo sería el no pago de rubros no remunerativos, correspondientes a viáticos y comida.

Sobre ello, la apoderada legal de Expreso Lo Bruno explicó: “Son rubros que efectivamente no se han abonado y que conforme a la legislación vigente para camioneros se abonan por día efectivamente trabajado. Todos los trabajadores que han concurrido a la empresa han tenido la percepción y liquidación de ese rubro los que no han venido a trabajar por el Decreto de Aislamiento y por la baja de actividad, obviamente no se les ha liquidado pero porque así lo dispone la normativa, es decir que el reclamo no tiene base legal”, afirmó.