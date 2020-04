“El Conurbano se está incendiando, las pymes están destruidas y no se habla de eso” , Benito Fernandez

Lunes 20-04-20 El diseñador de modas manifestó que los bancos no están dando créditos a las pequeñas empresas para poder producir. Además se quejó de que los medios no muestran los graves problemas que atraviesa la gente en el Conurbano

Una gran cantidad de dueños de pequeñas y medianas empresas están sufriendo serios problemas económicos como consecuencia de no poder trabajar en medio de la cuarentena obligatoria. De esta manera, los autónomos deben afrontar el pago de alquileres, salarios de los empleados e impuestos, sin tener ingreso de dinero.

Hace 1 mes el Gobierno salió a decir que le habían sacado a los bancos las retenciones de no sé que, decían que los bancos tenían mucha plata para ayudar a las pymes. El tema es que a nadie le están dando los préstamos. A mí me rebotaron todos los bancos, tengo 33 años de profesión”, aseguró el modisto en una charla con Fabián Doman por Radio La Red AM 910.

“Los bancos solo te dan para pagar sueldos, que te lo cobran dentro de tres meses. No me prestan para producir. Los impuestos te los cobran todos. Y si tenés tarjetas de crédito que dicen que te las financian, pero si hay plata en la cuenta te chupan la plata”

Durante la charla, se quejó también de la cobertura que hacen los medios sobre esta pandemia: “Yo puedo hacerle frente, de hecho la voy a sacar adelante la empresa, pero me preocupa mucho la boludez que se está hablando del país. El Conurbano se está incendiando, las pymes están destruidas. No se habla de eso, sino de si Cristina (Kirchner) no se puso barbijo y (Horacio Rodríguez) Larreta sí. También se habla del sexo virtual”