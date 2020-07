El 9 el comercio no trabaja pero si el viernes 10

Martes 07-07-20 El 9 de julio es el Día de la Independencia y por lo tanto feriado nacional, pero el viernes 10 que es feriado puente no se respetará y el comercio trabajara normalmente

Los comercios de Santiago abrirán el viernes 10, según lo informaron desde la Cámara y del Sindicato de Empleados. Sin embargo, el jueves no habrá actividad comercial en toda la provincia.

“El viernes, por ser considerado Día no laborable con fines turísticos, la actividad dependerá de la decisión del empleador, de abrir su local o no. En caso de abrir, se pagará doble a los empleados, por considerarse un día no laborable, y no feriado”, sostuvieron