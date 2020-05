Economía oficializó la extensión del canje de deuda hasta el 2 de junio

Jueves 21-05-20 El plazo para llegar a un acuerdo vence en 10 días. Buscan acortar las diferencias para mejorar la adhesión a la oferta.

Con una carta enviada a la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, el regulador del mercado bursátil con sede en Manhattan, la Argentina confirmó la extensión del plazo para aceptar la oferta hasta el 2 de junio, a las 5 pm hora de Nueva York. La fecha puede volver a prorrogarse. Si el nuevo plazo se cumple, deberían anunciar resultados el 3 de junio. El canje vencía este viernes 22, pero esta semana el ministro Martín Guzmán había anticipado que la fecha era anecdótica y que el plazo se podía prorrogar.Este viernes también vencen US$ 503 millones que el Gobierno no pagará. Eso hará que el país entre en default selectivo por los bonos globales con vencimiento en 2021, 2026 y 2046. Y aunque las calificadoras de riesgo marquen la cesación de pagos, Ejecutivo y acreedores coinciden en que no afectará la negociación. (Fuente www.perfil.com).