Doman y el Chino Navarro: “ La cuarentena es larga porque Gines Gonzalez Garcia no creia en el Coronavirus»

Viernes 12-06-20 En el programa de anoche de Intratables, el periodista cruzó al funcionario, quien había planteado que con el aislamiento el Gobierno eligió defender “la vida”.

Un tenso momento se vivió anoche en Intratables, entre el conductor del ciclo Fabián Doman y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, cuando se debatía el éxito de la cuarentena dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y su extensión.

Todo comenzó cuando Navarro, quien venía haciendo una férrea defensa de la medida, planteó que con la cuarentena el Gobierno “defendió la vida”. “Me revienta que me tiren la vida, como si yo estuviera a favor de la muerte”, lo cortó Doman.

Pero no quedó ahí. Visiblemente molesto, disparó: “La cuarentena es larga porque Ginés González García no creía en el coronavirus. Y desde el mes de enero hasta el 10 de marzo, no se calentó en comprar un solo test. ¡Digamos la verdad! Entonces, si quieren hablar de la vida, hablemos de la vida”.

“Esa es tu verdad”, atinó a contestar Navarro. “Esa no es mi verdad. En este programa, el señor González García le contestó a Paulo Vilouta que el coronavirus no era un tema; que la única preocupación del Gobierno era el dengue. Lo tenemos grabado y, si querés, te pongo el tape”, lo cruzó Doman.