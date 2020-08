Desde el lunes se podrá circular de de 8 a 18 y los fines de semana de 8 a 15

Domingo 16-08-20 Esto es para los departamentos Capital y Banda, donde continuarán prohibidos colectivos, gimnasios, peluquerías y casas de estética. Restaurantes y bares podrán tomar pedidos solo por delivery o take away. Las reuniones sociales y familiares se mantienen prohíbidas en toda la provincia.

Las frases principales del anuncio

• «Las medidas las tomamos tratando de no parar la economía, no habrá restricciones para el resto de los departamentos por lo que pueden realizar las actividades autorizadas de 8 a 24»

• «En Capital y Banda, nos encontramos en zona roja. Hasta el 30 de agosto no habrá transportes, peluquerías y gimnasios. Las actividades restringidas serán los bares, restaurantes, rotiserías, heladerías o casa de comida, trabajarán con el sistema take away o delivery».

• «Las demás actividades las vamos a mantener, confiando en que se realizarán con responsabilidad, y ojalá pronto podamos volver con el resto de las actividades, sino lamentablemente deberemos restringir aún más».

• «Entre las 18 y las 8 del día siguiente únicamente se podrá circular con el sistema Circulando autorizado».

• «Vamos a ser muy duros, con fuertes multas y sanciones, a organizadores, dueños de locales y casas de familia en donde se realicen reuniones sociales o familiares». Esta es una actividad en la que nos relajamos y nos podemos contagiar».

• «Quiero pedirles a todos el máximo esfuerzo. Estamos en un momento bisagra en donde hasta el 30 de agosto se puede mejorar la situación epidemiológica en la provincia, o puede estar peor y deberemos tomar medidas más duras»