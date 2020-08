Cuarentena: sigue con las mismas medidas preventivas, pero sin nuevas restricciones

Domingo 30-08-20 El gobernador Gerardo Zamora determinó seguir de la misma manera hasta el 20 de septiembre, con el distanciamiento social y restricción de horario, aunque dejó abierta la posibilidad de habilitar actividades que se habían cerrado.

«Seguiremos hasta el 20 de septiembre con las mismas medidas preventivas y no vamos a restringir ninguna actividad más» , destacó el mandatario.

En el marco de todo ello quiero decirle que vamos a continuar con las mismas medidas y no vamos a restringir ninguna actividad más, es más me gustaría, y lo digo personalmente más allá de la opinión de todos los expertos y las condiciones epidemiológicas que tenemos en la provincia, me gustaría que dentro de 7 días podríamos evaluar tener la apertura de algunas de las actividades que hemos cerrado, que la podríamos abrir con algunos protocolos, porque se que hay mucha gente que no está pudiendo trabajar y me gustaría que pudiera volver a hacerlo en su actividad comercial o de servicios. Pero hoy lamentablemente hoy la situación es complicada en la provincia”