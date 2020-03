Coronavirus | «No entren en pánico, pero sean responsables»: el consejo de una mujer que se recuperó

Jueves 12-03-20 La doctora en bioingeniería de 37 años cuenta su experiencia «para dar un poco de esperanza».

Una mujer de Estados Unidos que se recuperó del coronavirus tiene un mensaje simple para quienes están preocupados por el avance del brote: «No se asuste, pero piense en las personas de alto riesgo y quédese en casa si se siente enfermo».

Elizabeth Schneider vive en Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington, que registra el mayor número de muertes en Estados Unidos por el COVID-19.

Esta doctora en bioingeniería de 37 años cuenta lo que le pasó «para dar un poco de esperanza» a través de su experiencia relativamente leve con la infección

Schneider comenzó a sentir síntomas similares a la gripe el 25 de febrero, tres días después de ir a una fiesta donde, según supo luego, al menos otras cinco personas también se contagiaron.

«Me desperté y me sentía cansada, pero no era más de lo que normalmente uno siente cuando tiene que levantarse e ir a trabajar», dijo a la AFP en una entrevista el miércoles.

Al mediodía, sin embargo, tenía dolor de cabeza, fiebre y dolores en el cuerpo. Decidió irse de la oficina a casa.

Al despertarse de una siesta, tenía fiebre alta, que llegó a 39,4 grados Celsius esa noche. «En ese momento, comencé a temblar incontrolablemente, y sentía escalofríos y hormigueos en las extremidades», dijo.

Recurrió a medicamentos de venta libre para la gripe para tratar los síntomas y puso al tanto a un amigo por si necesitaba acudir a emergencias, pero la fiebre comenzó a bajar con los días.

Como no tenía los síntomas más comunes, como tos o falta de aire, pensó que «definitivamente» no tenía coronavirus. Se había vacunado contra la gripe, pero supuso que lo suyo era de una cepa diferente.

Sabiendo que probablemente tampoco le harían el examen, decidió inscribirse en un programa de investigación llamado Seattle Flu Study. Le enviaron un kit de hisopo nasal, que devolvió por correo y esperó varios días más.

«Finalmente me llamó por teléfono uno de los coordinadores de la investigación el sábado (7 de marzo), diciéndome: ‘Has dado positivo por COVID-19‘», relató.

«Quedé un poco gratamente sorprendida», admitió Schneider, riendo, aunque su madre lloró cuando se lo contó.

«Es cierto que probablemente no me habría sentido así si hubiera estado muy enferma», dijo. «Pero desde una perspectiva de curiosidad científica, pensé que era muy interesante. Y también el hecho de que finalmente obtuve la confirmación de que eso era lo que tenía».

Para entonces el malestar ya había disminuido, y le dijeron que permaneciera en casa durante al menos siete días después del inicio de los síntomas, o 72 horas después de que desaparecieran.