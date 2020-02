ANMAT ordena retirar del mercado a una conocida galleta dulce

Lunes 03-03-20 Se aclaró que el producto no representa riesgo alguno para la población que no presenta esta condición. Pero no contenía información fidedigna sobre el contenido nutricional

En las últimas horas, la Anmat informó a la población susceptible a reacciones alérgicas a la proteína de la leche que la empresa Asociación Argentina de los Adventistas del 7° día se encuentra realizando el retiro del mercado de ciertos lotes del siguiente producto: Galletitas semilladas con chía y lino – sin colesterol – de Frutigran con avena, chía y lino Naturalmente Granix.

El retiro alcanza a los lotes del producto que no incluyen en su etiqueta la frase de advertencia PUEDE CONTENER LECHE, según establece el Código Alimentario Argentino. La empresa a partir del 12 de enero del 2020 comenzó a envasar con nuevo packaging donde sí incluye la frase de advertencia.

Esta medida se decidió a partir de la investigación y acciones de fiscalización y gestión de riesgo realizadas por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de provincia de Buenos Aires sobre dicho producto a partir de una denuncia recibida por INAL- ANMAT.

