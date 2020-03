Alertan por los errores sobre el coronavirus que circulan en las redes sociales

Tambien suele mostrarse a una mujer e calentar sus senos paranasales y así “matar al coronavirus”. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha encargado de desmentir esta creencia, pues el virus no puede ser eliminado por secadores de manos y además resiste a ambientes con temperaturas bajas o altas. Asimismo, forzar aire caliente hacia la nariz no es recomendable. Si se desea calentar esta zona, los especialistas sugieren aspirar vapor de agua.