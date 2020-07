A pesar del feriado del 25 el comercio cree oportuno poder trabajar

Jueves 23-07-20 La Cámara de Comercio de Santiago hizo esta proposición de apertura “respetando todos los artículos laborales involucrados”

La institución señaló además que “dicha medida ayudaría a atemperar el impacto de la crisis que el sector viene sufriendo”.

Cabe destacar que “como institución, la Cámara de Comercio e Industria acompaña el sentimiento por el 467º aniversario de nuestra querida provincia”, indicaron.

No obstante “considera que al no realizarse los tradicionales festejos, la apertura de los comercios no empañaría en ninguna medida la fecha”.

Agregaron que “la Cámara mantiene la firme convicción de que seguir adelante trabajando y luchando por la familia mercantil es una gran manera de honrar la bandera de los santiagueños”, finalizó la comunicación que la institución hizo circular en la víspera en las redes sociales con respecto del feriado del próximo sábado.