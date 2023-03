Hoy celebramos a San Patricio, el pagano que se convirtió en patrono de Irlanda

Viernes 17-03-23 Cada 17 de marzo, la Iglesia celebra la fiesta de San Patricio, obispo y misionero. Junto a Santa Brígida y San Columba, San Patricio ostenta el patronazgo de Irlanda, nación cuya identidad e historia han sido configuradas por el catolicismo.

San Patricio fue quien introdujo el mensaje de Cristo en Irlanda, en los tiempos de la expansión del Evangelio en la Europa Insular. Ciertamente, el cristianismo había arribado años antes a la isla, pero no fue hasta la llegada de San Patricio que la cultura cristiana pudo difundirse ampliamente y echar raíces en el alma de la nación. Por eso, la historia le ha concedido el título de “Apóstol de Irlanda”.

San Patricio nació en Britania (hoy Gran Bretaña) alrededor del año 385. Su padre fue cristiano y ejerció el diaconado. Siendo muy joven su casa fue saqueada por unos delincuentes, quienes lo llevaron a la fuerza rumbo a la isla vecina, Irlanda, donde fue vendido y obligado a trabajar en condición de esclavo.

Durante los seis siguientes años, Patricio prácticamente vivió a la intemperie, cuidando ovejas, hasta que tuvo la oportunidad de escapar y regresar a casa. Después de haber recobrado su libertad, inició el camino espiritual que lo conduciría al sacerdocio y, posteriormente, en la madurez, a ser ordenado, precisamente, obispo de las tierras en las que fue esclavizado.

Sólo gracias a aquellos amargos años de cautiverio Patricio pudo reencontrarse con su fe -o conocerla de veras-, puesto que no había conservado casi nada de lo que le fue enseñado en la niñez, como él mismo lo admite en sus Confesiones: “Yo no creía en el Dios verdadero”.

A pesar de eso, el único y verdadero Dios tocaría su corazón y lo rescataría no sólo del poder de los hombres malvados, sino de las pesadas cadenas que aprisionaban su alma: “Yo era como una piedra en una profunda mina; y Aquel que es poderoso vino, y en su misericordia, me levantó y me puso sobre una pared”.