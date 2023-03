Santiago entre las provincias con más niños que viven en hogares pobres

Jueves 09-03-23 Dos tercios de los niños santiagueños sufren pobreza multidimensional, de acuerdo a la última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Los datos son un contraste atroz con la imagen propagandística del gobierno santiagueño, de nicho turístico deportivo VIP y megaobras, que se sustenta muchas veces con escandalosos desvíos presupuestarios.

La provincia tiene un 64,2% de su población infantil y adolescente en hogares pobres e indigentes y sólo es superada por Chaco (74,6%), Formosa (69,9%) y San Luis (64,4%), de acuerdo a un gráfico elaborado con cifras oficiales publicado por Martín Rozada en el sitio Argentina en datos, de Twitter.

UNICEF indica que “la pobreza es más que la escasez de ingresos que afecta a las personas o a los hogares. Vivir las primeras etapas de la vida en la pobreza significa no asistir a la escuela o hacerlo con retraso, no tener vestimenta digna, no tener acceso a servicios como agua potable y electricidad, vivir en espacios inseguros y en condiciones de hacinamiento, y/o muchas otras carencias”.

“Estas realidades tienen consecuencias negativas, es posible que se reproduzcan en la siguiente generación, y comprometen el presente y futuro de las niñas y niños que la viven, así como el desarrollo económico y bienestar social del país”, advierte el organismo de protección a la infancia.