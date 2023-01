HCD: HOMENAJE POST MORTEM A EX EMPLEADO

20.12.22 Al cierre del período de prórroga de las sesiones ordinarias, se realizó un sentido acto de recordación de Jorge Ricardo Toloza, quien fuera personal de la casa. Presidió el acto, el presidente del cuerpo, Humberto Santillán, con la presencia de 9 ediles, funcionarios, empleados del deliberativo, familiares y amigos del recordado

En la oportunidad, Ramona Paz Medina, leyó unas palabras de dedicatoria a la persona de Toloza, señalando que “Jorge ha sido un gran amigo, de toda la vida, desde que ingresó al Concejo Deliberante, desde chicos”.

“Fue un empleado de esta casa que, lamentablemente, le tocó partir hace algunos meses”.

“Hoy la familia toda del Honorable Concejo Deliberante, queremos poner en relieve la importancia de su labor como empleado y como profesional del Derecho”.

Mas adelante, luego de relatar la carrera de Toloza señaló que “hablaremos sobre la amistad. A lo largo de tantos años, este Consejo Deliberante debió despedir a muchos compañeros, amigos de nuestra vida diaria. La tristeza siempre acompaña. En cada brindis, en cada fiesta de fin de año. Caminar diario por los pasillos en la consulta, en el aprendizaje, en todo. Esto es una familia y como tal, cuando un integrante parte lloramos, lamentamos y nos invade un profundo dolor. No dejemos que todas esas sensaciones nos impidan traer el recuerdo de los buenos momentos. Eso es lo que queda al fin”.

Por su parte, Humberto Santillán, agregó que “no tenemos mucho más que agregar después las palabras que nos ha dicho la compañera. Hace muchísimos años atrás, ella y Toloza, fueron las primeras incorporaciones, con el advenimiento de la democracia, al Consejo Deliberante”.

“Todavía quedan algunos sobrevivientes de esa época como “Gomezito” y algún otro que puedo estar olvidándome. Solo quiero destacar una cosa, hacemos esto porque no hemos tenido la oportunidad de despedirlo” dijo Santillán.

Por último, indicó que “por la pandemia, fue imposible a veces poder ir auxilio de un familiar o de poder despedirlo, por la existencia de restricciones de tránsito de un lugar a otro, de una provincia a otra. Cuando alguno caía víctima del COVID, ni siquiera podíamos velarlo. Algo así nos pasó con Jorge. No pudimos despedirlo. No pudo pasar y dar su último recorrido por este lugar. Pero bueno, los compañeros nos lo han pedido que le entreguemos a su familia este humilde reconocimiento para decirles que está en nuestro recuerdo y que lamentamos muchísimo no haberle podido decir adiós en su momento”.