El principal referente de Zamora en La Banda deja el bloque del Frente Renovador con graves acusaciones a Massa y Mirolo

Lunes 18-07-22 Por medio de un audio el concejal bandeño Dagoberto “Dago” Díaz, anunció su salida del bloque del Frente Renovador por habérsele negado la candidatura a viceintendente de La Banda con graves acusaciones e insultoa a Mirolo y Massa

Mediante audios que se comenzaron a circular a traves de las redes el concejal Dagoberto Díaz, anunció que abandonará el bloque del Frente Renovador y volvera al Frente Civico por no haber sido ungido como candidato a viceintendente de cara a las próximas elecciones.

Diaz acusó entre otras cosas de “ladrón” y “pelado sucio”, entre otros adjetivos, al ex intendente de La Banda Pablo Mirolo y también apuntó contra Sergio Massa, a quien tidó de “cagador”.

En el comienzo del audio, Dagoberto Diaz apunta directamente contra el líder del Frente Renovador y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. «Yo calculo que este año con las elecciones, éste puede ir de nuevo en medio de una lista sábana, pero presidente de la Cámara no va a ser más, y en Tigre ya viene saliendo tercero con tendencia a salir cuarto y bueno, nosotros tenemos que trabajar para que ellos no sean más.»

Y a continuación se refiere al ex intendente bandeño, Pablo Mirolo. manifestando textualmente :» El pelado hijo de puta de Mirolo. Si podría mandarlo preso, lo mando preso» y le reclama: “Te has olvidado cuándo al principio te he abierto todas las puertas, te apoyé y te he apuntalado por mismo pedido de Gerardo. Vos todo eso te has olvidado, y los 8 años que te he apoyado a cambio de nada o a lo mejor no se en que te podía molestar, pero todo vas a pagar. Bien pagado, vos no vas a ser el próximo intendente, ni candidato vas a ser.» y continua sus dichos con una grave acusación «Han robado más que todos los intendentes en los últimos 50 años, Y robaban a un promedio de $15 millones mensuales, imagínate 4 años. Mirolo a venido del Chaco a hacerse la america aqui y lo a hecho, a robado mas que todos los intendentes en los últimos 50 años asi como lo ves, hasta edificio de 8 pisos tiene en la calleLibertad al numero 30 en Santiago,y robaba aun promedio de $15.000.000 por mes, imaginate en cuatro años». y termina refiriendose a Mirolo . » Vos me has recagado pero ahora espera el vuelto Pablo te voy a recagar me voy del bloque al Frente Civico, que tengo que olerte el culo pelado sucio que para lo único que sirvees es para robar»

Debemos recordar que el concejal Dagoberto Diaz es el principal referente de Zamora en La Banda y nadie que pertenezca al Frente Cívico habla por si mismo. Dicho esto es evidente que esto es un signo de ruptura de la sociedad Zamora -Massa que propició la llegada y mantenimiento de Mirolo en la intendencia de La Banda.