Hoy celebramos Jueves Santo, día de la Última Cena del Señor

Jueves 14-04-22 Hoy, 14 de abril, es Jueves Santo, día en el que Jesús celebró la Última Cena con sus apóstoles e instituyó dos sacramentos para salvación del género humano: La Eucaristía y el Orden Sacerdotal.

La Iglesia Católica conmemora este día con una celebración eucarística muy especial. En ella, el sacerdote realiza, a imitación de Cristo, el lavatorio de pies a doce personas de la asamblea; cada uno de ellos representa a uno de los apóstoles.

Con este gesto, es Jesús mismo quien se pone enfrente de los hombres, haciéndose paradigma, modelo y medida de amor a través del servicio: “Si, pues, Yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis unos a otros lavaros los pies, porque os he dado el ejemplo, para que hagáis como Yo os he hecho” (Jn 13, 14-15).