El Papa invita a rezar a la Reina de la Paz por el fin de la guerra en Ucrania

Sábado 05-03-22 El Papa Francisco invitó a invocar a la Reina de la Paz para que “extienda su manto sobre nosotros” y otorgue la paz a Ucrania, que sufre la invasión de las fuerzas militares de Rusia desde el pasado 24 de febrero

Así lo dijo el Santo Padre este 5 de marzo en un mensaje que compartió a través de su cuenta oficial de Twitter @Pontifex_es.

El Pontífice ha solicitado en varias ocasiones rezar por la paz en el mundo y ha alentado a rezar y ayunar por esta intención.

A continuación, la oración propuesta por el Papa Francisco:

“Pidamos a la Reina de la Paz que

extienda su manto sobre nosotros:

Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios;

no desprecies las súplicas que

te dirigimos en nuestras necesidades,

antes bien, líbranos de todo peligro,

¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!

En esta línea, el Pontífice lanzó un llamado “a los responsables políticos para que examinen seriamente su conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de todos, no solo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos”.

“Rezo para que todas las partes implicadas se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a la población, desestabilizando la convivencia entre naciones y desprestigiando el derecho internacional”, señaló entonces el Santo Padre.

Además, el Papa Francisco realizó un llamado “a todos, creyentes y no creyentes” porque “Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno”.