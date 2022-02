Una especialista advirtió que la Argentina se transformó en un país de producción de drogas

Martes 08-02-22 Mónica Cuñarro, fiscal de la primera unidad especializada en narcotráfico y delitos complejos de la UFIDRO, aseguró que durante la pandemia aumentaron los laboratorios y las cocinas que producen drogas.

Mónica Cuñarro, fiscal creadora de la primera unidad especializada en narcotráfico y delitos complejos de la UFIDRO, abordó distintas aristas de uno de los principales problemas que afecta a la Argentina: el narcotráfico.

Al ser consultada sobre las 24 muertes por cocaína envenenada en el Conurbano, la especialista planteó que no hay antecedentes en el país de tanta gente fallecida e intoxicada en estado crítico. “ Sólo había sucedido algo así con la fiesta electrónica (Time Warp) en Capital Federal, con cinco jóvenes fallecidos y más de dos docenas de intoxicados por drogas químicas ”-

En ese contexto, la fiscal reconoció la labor del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y de diversas autoridades que en medio de la crisis les solicitó a los consumidores que descartaran la droga adulterada.

“ Si el partido de la Selección argentina hubiera sido un viernes, estaríamos triplicando los números de esta tragedia. Que haya sido un jueves tuvo algo que ver con que no fue peor ”, señaló.

La Justicia detuvo rápidamente “El Paisa” y el Gobierno ordenó su expulsión del país. Los investigadores creen que se trata del dealer que comercializó en Puerta 8 la droga envenenada que causó la tragedia. Cuñarro relativizó la importancia del sospechoso en el entramado: “Si ‘El Paisa’ es narco, yo soy Angela Merkel ”, ironizó.

Y explicó: “Yo digo que ‘el Paisa’ es un delincuente, un desgraciado. ¿Le parece que una pistola Versa limada, 15 mil dosis y ni 30 mil pesos es el jefe de una mega organización narco? Claro que es un delincuente, pero esto es narcomenudeo ”.

En este sentido, la fiscal explicó que durante la pandemia la Argentina dejó de ser “un país de tránsito consolidado” para transformarse en una región donde “hay más laboratorios” y cocinas de fabricación de drogas para satisfacer el aumento de la demanda.

Cuñarro recordó que en el 2005 desde su Unidad realizaron varios documentos firmados por jueces y otras organizaciones que alertaban que la desfederalización generaría penetración de la corrupción en las fuerzas provinciales y un avance de los narco-policías que brindan protección. A modo de ejemplo, reveló que actualmente las organizaciones criminales le pagan un millón y medio de pesos por semana a los oficiales que les brindan protección.

La fiscal denunció que también hay políticos vinculados al narcotráfico. “ Yo puedo destruir uno, 10 o 100 búnkers, pero hay un aspecto que no se quiere tocar. Esa plata que se produce debe ser devuelta al mercado en forma blanca y ahí no interviene la gente de la barriada popular, ahí están los financistas, contadores, prestanombres, negocios, algunas constructoras. Sobre esta parte no se ha avanzado. Si uno quiere atacar el narcotráfico tiene que ir por el seguimiento de la ruta del dinero ”, advirtió.

Para Cuñarro en Argentina “hay una megaorganización criminal de la que participan los narcos, la Policía, los políticos, algunos jueces y hasta algunos fiscales”.