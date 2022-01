Agua de Santiago reconoce que presta un servicio deficitario en La Banda pero aumenta las tarifas

Viernes 07-01-22 En una reunión con el Defensor del Pueblo de la Ciudad de La Banda, funcionarios de la empresa Aguas de Santiago S.A. reconocieron el problema de la baja presión en la ciudad y prometieron soluciones provisorias

Según la información el Defensor del Pueblo de la Ciudad de La Banda, Dr. Diego Jiménez, se reunió con funcionarios de la empresa Aguas de Santiago S.A. para plantear la queja de los vecinos bandeños por el servicio deficitario de la empresa prestadora del servicio de agua ya que hay una preocupante baja de presión en la red de la ciudad y además coincidente con la suba de tarifas recientes.

Ante la problemática planteada, los representantes de la empresa Agua de Santiago se habrían comprometido a brindar una solución provisoria y transitoria al problema de la baja presión de agua que sufre la ciudad.

Para ello propusieron poner rápidamente en funcionamiento un nuevo motor y la re funcionalización de pozos de agua, hasta tanto se concreten las obras proyectadas, que den una solución definitiva a toda la ciudad de La Banda.

Lo que queda claro es que Agua de Santiago reconoce que esta prestando un servicio deficitario y que lo único que propone es soluciones provisorias, que ojalá cumpla, sin explicar cuales son las obras proyectadas para darle solución definitiva al problema existente.

Mientras tanto el vecino sufre las consecuencias de este mal servicio con el agravante de un reciente aumento de las tarifas. Agua de Santiago le esta diciendo, reconozco que te atiendo mal pero lo mismo te cobro mas.

Ilógico e injusto, lo correcto seria como te brindo un servicio deficiente por lo menos no te aumentaré hasta que lo solucione. No le parece que debería ser así señor Defensor del Pueblo de La Banda, además no correspondería iniciar alguna acción de amparo para que suspendan los aumentos hasta que solucionen el problema de la prestación del servicio