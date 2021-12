Martes 28-12-21 No es un día sólo para inocentadas inofensivas. No son inocentadas el sufrimiento de niños y niñas los que en su inocencia no entienden el porqué de su sacrificio, dolor y tortura. Millones de niños siguen recibiendo a diario su bautismo de sangre.

Cuando hoy se recuerda y condena lo ocurrido hace mas de 2000 años cuando Herodes el Grande, quién se había caracterizado ya desde inicios de su reinado por eliminar sistemáticamente a sus enemigos, al sentirse traicionado por los Magos de Oriente quienes eludieron indicarle el lugar exacto del nacimiento de Cristo, enfurecido, ordenó ejecutar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén y en sus alrededores para intentar deshacerse así de Cristo. Este episodio se conoce como la Matanza de los Inocentes y se recuerda el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes.

«Los nuevos Herodes de nuestros días desgarran la inocencia de los niños bajo el peso del trabajo esclavo, de la prostitución y la explotación, de las guerras y la emigración forzada». publicó el Papa Francisco en su cuenta de Twitter este 28 de diciembre

También los Presidentes, diputados y Senadores que apoyaron la ley del aborto, se convirtieron en los nuevos Herodes del siglo XXl responsables de crímenes gravísimos contra el ser humano más indefenso.

El día de los Santos Inocentes puede hoy, entre nosotros, en todos los lugares del mundo referirse, independiente de la fe religiosa que se profese, a los millones de niños quienes han sido y son cruelmente asesinados también en su santa inocencia de la mano de otros Herodes a quienes tampoco les ha temblado la mano para segar la vida de tantas inofensivas e inocentes criaturas. Mucho de esos inocentes están muertos en vida por hambre, las enfermedades, el abandono, víctimas de guerras y de desplazamientos forzados o lentamente languideciendo en temible y dolorosa orfandad.

El aborto es el mayor genocidio de la historia. ¿Cómo es posible estar en contra de la pena de muerte y al mismo tiempo a favor del aborto? No parece una actitud coherente ni fácil de justificar.

Oremos juntos hoy por estos niños y defendámoslos