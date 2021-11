Lo advertimos: Por culpa de un pasacalle se accidento un motociclista en la mañana del domingo

Lunes 15-11-21 Un adolescente que circulaba en la mañana del domingo en motocicleta por la avenida Belgrano en el barrio San Martin, se envolvió en un pasacalle de propaganda política que se desprendió de uno de sus extremos y motivo su caída al pavimento. Debió ser hospitalizado

El día 12 de corriente en publicación en nuestro Facebook, advertimos sobre el peligro que significaba que no se hubiera sacado los pasacalles colocados por el Frente Cívico sobre toda la avenida Belgrano en la ciudad de la Banda con motivo de la caravana del triunfo de este partido político que responde al gobernador Zamora

Y lo que podía ocurrir , sucedió el domingo a la mañana cerca del mediodía cuando un adolescente de apellido Rizzo Patrón circulaba en su motocicleta, al llegar a la intercesión de la avenida Belgrano y San Luis fue envuelto por un pasacalle que se había desprendido de uno de sus extremos provocando que cayera de su vehículo al pavimento lo que le provoco lesiones por las cuales fue trasladado y atendido en en CIS Banda.

Este accidente vial, que por suerte no fue de mayores consecuencias, podía haberse evitado si no fuera por la negligencia del municipio bandeño. Primero permitiendo la colocación de pasacalles en la vía pública lo cual esta prohibido y segundo por no haber procedido a retirarlos de forma inmediata pese a conocer que era muy peligrosa su permanencia, especialmente en una avenida de muchísimo transito.