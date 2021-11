Luis Tagliapietra que pide la prisión de Macri tiene denuncias por golpeador

Martes 02-11-21 El abogado penalista Luis Tagliapietra, el padre de uno de los fallecidos tripulantes del ARA San Juan, quien fue denunciado por violencia de género en julio de este año por parte de su suegra. Pide la prisión de Macri por pedido de fuga.

El abogado y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, sostuvo este martes que considera que «se debe pedir la prisión preventiva» al ex presidente Mauricio Macri porque «ha demostrado peligros procesales» en el marco de la causa en que está imputado y que investiga las maniobras de espionaje ilegal realizadas durante su gobierno a los familiares de las víctimas del hundimiento.

«El ex presidente ya manifestó su intención de irse a vivir a Estados Unidos y a dar clases allá. Ahora quiere ir a Arabia Saudita, donde no hay tratado de extradición ¿Si tengo miedo de que se fugue? Estoy seguro que lo va a hacer», sostuvo Tagliapietra en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

Hay que recordar que Luis Tagliapietra, el padre de uno de los fallecidos tripulantes del ARA San Juan, fue denunciado por violencia de género este domingo 25 de julio de 2021 por parte de su suegra.

La mujer en su momento via Twitter publico, varias imágenes del rostro desfigurado de su hija Bárbara Marcotegui que se viralizaron rápidamente. Según la denunciante, las lesiones fueron causadas por el letrado conocido por ser el querellante en la causa del hundimiento del submarino en 2017, a quien luego acusó de haberle mandado mensajes amenazantes. Por su lado, el abogado afirmó tener pruebas de que se trata de una «falsa denuncia».

«Tuve miedo por mi vida, me arrinconó en el piso y después no quería dejarme salir de la casa. Finalmente pude escapar y me ayudó una vecina», dijo a PERFIL Bárbara Marcotegui y señaló que esta no fue la primera vez sino que el abogado solía violentarla con frecuencia, en especial bajo los efectos del alcohol, pero hasta el momento no había dejado marcas, según denunció. «Él (Tagliapietra) es alcohólico y se pone agresivo cuando toma, eso lo pueden constatar hasta sus hijos», agregó.