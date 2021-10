Zamora habla de un mundo más justo y empezar por casa mientras le niega agua a los que no lo votan

Jueves 30-09-21 Durante el acto en el Fórum Centro de Convenciones, el gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, hablo de ser mas justo y empezar por casa mientras que en el interior extorsionan a la gente privándolos del agua a los que no lo votan

Durante el acto en el Fórum Centro de Convenciones, el gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, mientras firmaba un acuerdo con el ENACOM, expresaba textualmente: «Tenemos que tratar de construir un mundo más justo, y empezar por casa». Esta frase queda totalmente desvirtuada con el proceder de funcionarios de su gobierno, que son denunciados por extorsionar a pobladores del interior de la provincia al negarle el suministro de agua por no votar a Zamora.

Esto ocurrió en La Resbalosa , Departamento Loreto y fue denunciado a los medios por Mónica, vecina quien relató lo ocurrido cuando fueron a pedir agua al funcionario Walter Verón de la Agencia de Desarrollo Regional de Loreto quien se negó al pedido diciéndoles , “Si quieren el agua, esperen que llueva, esto les pasa por no votar a Zamora” . Cuando le requirieron como sabían que ellos no lo habían votado a Zamora, les contestó que los votos están marcados y por eso saben quien los vota o no.

Mónica también explicó que , en esta época se nota mas la falta de agua por la falta de lluvia y las represas comienzan a secarse y a lo mejor seguirá así hasta noviembre si es que no llueve antes, también espera que el tal Verón vaya por esa zona para poder decirle que se está en democracia y cada uno es dueño de votar a quien quiera y que eso no es motivo para negarles el agua.