Aníbal Fernández, nuevo ministro de Seguridad quién cree que la «inseguridad es una sensación»

Lunes 20-09-21 El exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner ha sido protagonista de varias polémicas una de ellas y muchos todavía recuerdan aquella polémica frase de que “la inseguridad es una sensación, no existe ”

Una de las sorpresivos cambios en el gabinete de Alberto Fernández incluyó el regreso de Aníbal Fernández, designado ahora como nuevo ministro de Seguridad de la Nación. Sin embargo, muchos todavía recuerdan aquella polémica frase de que “la inseguridad es una sensación ”.

Cuando era ministro del Interior de Néstor Kirchner, en 2006, Aníbal aseguró que “la inseguridad es una sensación” y acusó a los medios de comunicación de generarla.

“La sensación está y no se cambia con discursos; se cambia con hechos. Mi preocupación no está en cambiar la cabeza del hombre que siente la sensación o la mujer que siente la sensación, en la calle, con una palabra; yo no soy quién para curar de palabra. Yo sé que la sensación está porque no vivo dentro de un Tupperware”, había manifestado años atrás.