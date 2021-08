Luis Labraña, un ex militante de Montoneros, aseguró que él inventó la cifra de los 30 mil desaparecidos

Jueves 19-08-21 “Fue una mentira necesaria para que las Madres de Plaza de Mayo pudieran solventar gastos y tener una casa propia”, aseguró

A 45 años del Golpe de Estado que dio paso a la última dictadura cívico militar y a casi 38 de la vuelta de la democracia, el número de víctimas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado volvió al centro de la polémica. Luis Labraña, ex militante de Montoneros, se adjudicó la autoría de la cifra de 30 mil y justificó que fue “una mentira necesaria para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos”.

Las declaraciones de quien se definió como “un ciudadano que alguna vez tomó las armas” ocurrieron días atrás. El viernes pasado, invitado al programa Intratables (América), Labraña, ex miembro de FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros, fue consultado sobre una supuesta reunión entre Mario Firmenich y el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. En ese marco, comenzó a hablar de los ‘70 y se preguntó: “¿Qué sucedió en la Argentina para que una juventud culta se lanzara a la lucha armada?”.

Por su parte, afirmó no “arrepentirse” de haber sido parte y consideró que “no hay olvido ni perdón” de un bando ni del otro: “Los que quisieron hacer una revolución y los otros con el concepto de la patria de la generación del ‘80, nadie va a dejar de llorar a sus muertos y nadie va a perdonar al asesino de sus muertos”.

Al ser consultado por el panel sobre la cifra de los 30 mil desaparecidos que dejó la dictadura, indicó que “las Madres de Plaza de Mayo llegaron a Amsterdam”, a una supuesta reunión con integrantes de organismos de derechos humanos, “con una lista de 4 mil y pico de casos de personas desaparecidas y necesitaban dinero para solventar gastos y tener una casa propia”.

“Querían presentar un genocidio y los holandeses -Ámsterdam es una ciudad judía-, les decían que ellos habían tenido 6 millones de muertos y que no podían llevar ese planteo del genocidio” , continuó.

Según su versión, Labraña sostuvo que allí comenzó un debate: “Los holandeses dieron un plazo y en ese período lo que hicimos fue inventar cifras, que no existían en ese momento porque eran alrededor de 4.800”. “La inventamos; nos juntamos y decidimos ver cómo podíamos levantar la cifra”, agregó.

“ La mentira en política es lo normal como en la guerra, la mentira era necesaria para conseguir ese dinero para las madres de los desaparecidos. Nos parecía justa la causa ”, enfatizó su argumento. Labraña se adjudicó haber inventado el histórico número: “Dijimos varios, uno fue 15 mil, otro 30 mil y otros disparates. Se aprobó 30 mil y quedó. Fui yo el que dijo la cifra. Fui yo la persona que dijo 30 mil desparecidos y no son; oficialmente hay ocho mil personas desaparecidas”. Tras esa afirmación, Labraña aseguró que “todas las Madres aceptaron inventar la cifra”.

Considerando su versión, “hay 22 mil personas que no existen”. “Es una estafa porque cobraron, queremos saber el nombre de cada personas desparecida que no figura en la lista y cobró”, protestó el ex Montonero. “Si los desparecidos son 8 mil y hay 30 mil, eso quiere decir que hay 22 mil personas mas que los gobiernos los hicieron desaparecer pero cobraron”, concluyó.