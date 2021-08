Una mala práctica: Mirolo sigue jugando a candidato «virtual»

Miercoles 04-08-21 El jefe comunal bandeño se postula ahora como pre candidato a diputado nacional por el Frente Renovador. Como en elecciones anteriores sigue mintiéndole a la gente, pide que lo voten y después deja a otro en su lugar.

Para el intendente bandeño postularse para cargos electorales en cada elección es una mala costumbre no porque no sea legal sino que este proceder implica engañar a la gente que lo vota para un cargo el cual ya sabe que no va asumir y dejara a otra persona en su lugar. Indudablemente esta actitud lo que demuestra es falta de ética.

No hay elección después que fuera elegido intendente en la que Pablo Mirolo no se presentara encabezando una lista de candidatos para Gobernador, Diputado, Senador, etc, sabiendo que en el hipotético caso de ser elegido en el cargo, como ya lo hizo, declinaría el mismo lo que lo convierte en un candidato «virtual»

Los motivos de su actitud no están muy claros, algunos piensan que por la carencia de dirigentes de su espacio político tiene él que asumir dichas postulaciones. Pero también están quienes opinan que su obrar responde a un acuerdo con el gobernador Zamora para impedir que dirigentes del espacio de Cambiemos se constituyan en segunda fuerza en la provincia.

De una manera u otra la reiterada conducta de candidato «virtual» de Mirolo no deja de ser una manifestación de las malas mañas de la política las cuales estamos cansados de ver practicar por otros funcionarios ante la pasividad de la gente.