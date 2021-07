Argentina mas que duplicó la cifra de muertos que no iba a «dejar dormir» a Alberto

Miércoles 14-07-21 El presidente, en una entrevista brindada el 12 de abril de 2020, hace poco más de un año, aseguró: «No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz». Hoy, Argentina esta próxima a los 100.000 fallecidos.

Desde hace poco más de un año, precisamente desde el 20 de marzo de 2020, cuando se registró el primer caso en el país de esa extraña enfermedad que «nunca iba a llegar» desde China, el Presidente, el ministro de Salud -que ya se fue-, y cualquier funcionario del Ejecutivo, aseguraban que preferían «un par de argentinos más hundidos en la pobreza y no muertos a causa del virus».

Fue justamente el Domingo de Pascuas del año pasado, el 12 de abril, cuando en una entrevista con el diario Perfil, en un mano a mano extenso e intenso, Alberto Fernández dijo clarito: «No podría vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables por no tomar las medidas necesarias frente a la pandemia. No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz. Eso no fue nunca un dilema, nunca dudé de eso”.

Este miercoles 14 de Julio del 2021, la cifra que no dejaría dormir a Alberto Fernández mas que se duplicó. El Ministerio de Salud de la Nación anunció que el total de fallecidos a la fecha es de 99.255.

Era salud por sobre la economía, sí. Pero la gestión evidentemente fracasó teniendo en cuenta los objetivos que se puso el mismísimo Presidente. Y ambas fracasaron rotundamente.