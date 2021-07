Conmemoración Día Mundial del Rock: ¿por qué es el 13 de julio?

Martes 13-07-21 Hace 36 años se celebró el Live Aid, en Londres y en Filadelfia. Fue el evento musical solidario más importante de la historia.

Treinta y seis años atrás, concretamente un 13 de julio de 1985, se celebró el festival Live Aid de forma simultánea en Londres y en Filadelfia, Estados Unidos. Un año más tarde se declaró esa fecha como el Día Mundial del Rock.

De esta forma, se homenajea cada año al evento musical y solidario más importante de la historia y la gran convocatoria de artistas del rock europeo y estadounidense de la época.

El motivo fue recaudar fondos en beneficio de los países de Africa, en concreto Etiopía y Somalia. Pocos meses antes, de la mano del músico y activista Bob Geldof, se editó la canción Do They Know It’s Christmas? con los mismos fines, dándole forma a una especie de We Are The World, tema que también se hizo con fines solidarios.