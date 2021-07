Alberto Fernández y el cinismo del que prefiere no ver

Martes 13-07-21 El Presidente debe alegar ignorancia sobre lo que pasa en Cuba; desde que Florencia Kirchner vivió allí, el régimen ocupa un lugar en el corazón del kirchnerismo; Fernández carece de autoridad para opinar: mejor no saber

Las noticias que llegan de la política son desagradables para Alberto Fernández, que dijo no saber qué pasa en Cuba. “No sé lo que está pasando en Cuba, lo único que sé es que los bloqueos son malos”, dijo. Es decir, lo que pueda pasar en Cuba tiene un solo responsable para el mandatario que son los Estados Unidos, con cuyo canciller, Antony Blinken, viene de entrevistarse su propio canciller, Felipe Solá, en Italia, en la reunión del G20.

Es interesante lo que declaró Fernández porque es la afirmación del que no quiere saber. Una de las formas de complicidad, en política, es no denunciar. La otra, más sutil, es no preguntar para no tener que denunciar. Entonces, es una cómoda ignorancia la del Presidente que dice no saber lo que está pasando en Cuba. Bueno, lo que sucede en Cuba son manifestaciones de repudio al régimen en un momento de muchísima angustia de la sociedad cubana porque una crisis económica crónica se ve aumentada, desde el punto de vista económico y específicamente sanitario, por la pandemia.

Esas manifestaciones fueron reprimidas por el gobierno de Miguel Díaz Canel que es, como todo el mundo sabe, una dictadura muy represiva donde empieza a filtrarse la libertad por movimientos culturales y porque es imposible, para el régimen cubano, controlar Internet. Sí puede controlar la radio, la televisión, los medios de comunicación escritos, pero la eficiencia del régimen no llega hasta controlar Internet.

Las redes sociales hacen su trabajo que, en este caso, tiene que ver con manifestaciones promovidas desde la izquierda. Y es curioso que alguien como Alberto Fernández, que se autodenomina un liberal de izquierda, lo desconozca. Es cierto que debe ser difícil para él consignar el drama cubano: desde que Florencia Kirchner vivió en la isla, Cuba está en el corazón del kirchnerismo. Fernández carece de autoridad para opinar. Mejor alegar ignorancia.

Fte: Carlos Pagni ( La Nación)