En la “Copa América Salarial» la Argentina quedó última: tiene el salario mínimo y el salario neto promedio en dólares más bajos de América Latina.

Jueves 07-07-21 El estudio no incluye a países en extrema pobreza como Venezuela y Haití. Medidos al dólar blue, los salarios argentinos son los más bajos y al oficial están de mitad de tabla para abajo

El canciller Felipe Solá, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante la reunión virtual del Mercosur (Presidencia)

Los datos tienen como telón de fondo la expectativa de la final del sábado de la Copa América de fútbol y la conflictiva cumbre de presidentes del Mercosur, en el que el gobierno de Alberto Fernández volvió a chocar con sus pares de Brasil y Uruguay: la Argentina tiene el salario mínimo y el salario neto promedio en dólares más bajos de América Latina.

Así precisa un estudio del Ieral de la Fundación Mediterránea que relevó los datos de 9 países de la región, incluidos los de Brasil y Uruguay, aunque excluyó los de países en extrema pobreza, como Venezuela y Haití, donde son aún más bajos.

Pero a pesar de esa ventaja de costos, el país tiene problemas de competitividad industrial, en particular respecto de Brasil, debido a una serie de “mochilas” que pesan sobre la actividad privada. “El nivel salarial de Argentina en 2021 supone alguna ventaja en términos de competitividad de costos, que podría coadyuvar a generar mayores exportaciones industriales y de servicios, pero éstas no exhiben una senda de fuerte crecimiento porque existen otras mochilas para los exportadores, tales como impuestos, regulaciones y problemas de infraestructura, cuando no directamente políticas que restringen las exportaciones, además del hecho que los potenciales exportadores desconfían que los actuales precios relativos se mantengan en el tiempo”, dice una de las conclusiones del estudio