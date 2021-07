Concejales de Cambiemos del Deliberante Capitalino, piden  al Ejecutivo  municipal  explicaciones por el transporte público

Domingo 04-07-21 Argumentan que desde hace meses en la ciudad no se cuenta con el servicio de transporte público de pasajeros. Por la pandemia nunca más volvió a funcionar con normalidad.

“Desde hace meses en la ciudad no contamos con el servicio de transporte público de pasajeros. Por las restricciones a la pandemia nunca más volvió a funcionar con normalidad. Los vecinos que necesitan este servicio esencial para llegar a sus lugares de trabajo se la vienen arreglando como pueden, y a esta incertidumbre se le agrega una más y es que los empresarios que tienen la concesión han tomado la decisión de abandonar el servicio” resumió la concejal radical, Romina Brandán, a través de un video publicado en sus redes sociales.

“También nos preocupa por supuesto, la situación de los empleados de las empresas de transporte y sus familias, que no saben qué va a pasar con ellos, que no saben que va a ser de sus futuro porque no reciben respuesta de ninguna parte” agregó.

“Es decir que los vecinos quedamos en el medio de una puja de intereses y un conflicto que parece no tener fin. Queremos saber también qué va a pasar con las 80 unidades que se compró con fondos públicos, es decir, con el esfuerzo de todos los santiagueños y santiagueñas que pagamos nuestros impuestos”.

“Necesitamos respuestas por parte de los funcionarios municipales y no este silencio ante una situación que nos preocupa a todos” concluyó Brandán.