El gobierno provincial al negar faltantes en el Hospital de Añatuya provoca la indignación de la gente

Viernes 25-06-21 Ministerio de Salud de la provincia mediante comunicado de prensa, que posee abastecimiento total en los elementos o insumos que se requieren, y no solicitó ningún tipo de colaboración. Y amenaza con investigar sobre la titularidad de la cuenta bancaria y la operatoria del uso de los fondos que ya fueron depositados.

Luego que una serie de personajes del espectáculo y el deporte nacional se sumaran a la iniciativa solidaria AIRE=VIDA, para conseguir insumos básicos y oxígeno para el Hospital Zonal de Añatuya, el gobierno provincial reaccionó, y cómo suele hacerlo, no de la mejor manera

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero salió al cruce de la Campaña para desmentir que hubiera algún faltante en un comunicado en que el Ministerio de Salud informa que, “a través de la Dirección del Interior provee en tiempo y forma lo que el Hospital Zonal de Añatuya requiere para atender el tratamiento de los pacientes con patología COVID, como aquellos con otras patologías, puesto que posee abastecimiento total de elementos o insumos” (diario El Liberal, 23/06/2021).

Los responsables de la inicitiva AIRE=VIDA manifestaron que; «Ovio que no es una iniciativa del hospital, algo que en realidad nunca se dijo, ya que se trata de una iniciativa solidaria de los vecinos y obviamente tampoco está impulsada por el organismo de salud, ya que cómo expresó una ofuscada lectora: “Obvio que no corresponde al Ministerio de Salud, porque ellos como siempre nunca hacen nada. Esto es gracias a la gente, a toda la comunidad de Añatuya y muchos otros que también colaboraron, porque si no nos movemos el pueblo, siguen muriendo nuestra gente por la falta de insumos y sobre todo de Oxígeno!”

Por su parte desde RED Solidaria Añatuya, exhibió de manera transparente lo recaudado y comprado hasta el momento, quedando todos los movimientos acreditados ante un escribano público. Seria bueno que asi también los gobiernos nacional, provincial y municipal publiquen todos los gastos del Estado

Indignados por las manifestaciones del gobierno provincial y en repudio a las mentiras que se esgrimen para justificar lo injustificable, cientos de vecinos y familiares fallecidos por COVID marcharon ayer jueves 24 de junio desde La Retreta del Paseo Belgrano hasta frente al Hospital en apoyo de la Campaña Aire = Vida y en repudio “al comunicado del gobierno y exigiendo la renuncia del director del hospital”, al grito unísono “que se vaya”.