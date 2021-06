Pese a las limitaciones económicas Nahuel quiere seguir aprendiendo

Jueves 17-.6-21 Nahuel cursa el sexto grado en la Escuela Nº 104, Martín Miguel de Güemes y vive en una humilde vivienda del barrio Los Lagos de La Banda, el seguir las clases desde la virtualidad, complica mucho más su situación, ya que no tiene internet en su casa.

Ni el intenso frio de estos días fueron impedimento para Nahuel quien tiene que salir a recibir y enviar sus tareas desde la vereda de su casa, por esa falta de conectividad. Su situación es muy difícil, ya que se conecta por la buena voluntad de una vecina que le pasó la clave de wifi y desde la vereda recibe la señal y puede, con el único celular de la familia, acceder a los deberes que le envía su maestra

“Ellos (la familia) no tienen cable, ni internet, tienen un solo celular, su mamá cobra una asignación familiar, viven detrás de la Cooperativa Algodonera, en una casa con muchas carencias, y le piden el wifi a la vecina”, contó su maestra.

“Seño, ya he salido, voy adentro a hacer lo que mandó en el grupo porque hace mucho frío”, le dijo Nahuel a su maestra, Melina Hoyos, cuando la docente se conectó con sus alumnos para darles la tarea del día.

“Nosotros trabajamos con whatsapp nomás, yo me conecto, les envío las actividades, les explico, cierro el grupo un ratito, y a la media hora más o menos, y me conecto, me pasan las tareas y comenzamos a exponer sobre la consigna que les pasé”, explicó la docente.

Nahuel visibiliza las enormes dificultades que sobrellevan los que menos tienen, por la falta de presencialidad en las escuelas, medida irresponsable de la autoridades provinciales que como vemos afectan mas a los que supuestamente dicen darle prioridad, los más humildes .