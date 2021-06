Vacunación: Denuncian penalmente a la cúpula del gobierno por “abandono de personas”

“Con la ayuda de la pandemia, han atemorizado a la población, con sus conductas totalmente irregulares como funcionarios públicos”, disparó hacia los denunciados. En este tono, agregó: “Las únicas medidas que dispuso el gobierno son el encierro y apenas algunas personas vacunadas del total de la población que, a esta altura del tiempo transcurrido, ya debería estar vacunada”. Al respecto, brindó cifras oficiales: “Cuando solo el 5,3 por ciento de la gente está vacunada con dos dosis y el 19 por ciento con una dosis, en 180 días, la población está aterrorizada y el estado puede y está obligado a comprar las vacunas, no precisa de socios particulares (es corrupción)”. “Hoy hay 6.425.916 personas esperando al borde de colapsar su existencia, con solo una aplicación (de las dosis), mientras los funcionarios dilatan el tiempo con ningunear qué vacuna compramos o ver si las fabricamos; el tiempo pasa cada día, y cada día que pasa mueren más ciudadanos”, amplió. De este modo, continuó: “Si todos estuvieran vacunados, con un plan de vacunación masivo, no viviríamos la zozobra que muchos ciudadanos viven por la desidia de los responsables del poder ejecutivo nacional”.

Asimismo, cuestionó el accionar de los mandatarios al poner en duda su interés por la salud de los habitantes nacionales: “Parece que no es urgente la vida de las personas”, dijo y siguió: “No han gestionado adecuadamente la compra suficiente de vacunas para cubrir a toda la población. Así como tampoco han provisto a hospitales de la suficiente cantidad de terapias intensivas y camas para que el sistema de salud no colapse”. En tanto, reprochó el destino de la inversión en salud: “Se han emitido supuestamente más de 5 billones de pesos y no se sabe en qué se gastó, pero logramos menos, y tenemos menos testeos que en la República de Haití”.