COVID-19: Escándalo en Tucumán por la aplicación simulada de vacunas

Lunes 24-05-21 En un video testigo se observa cómo un enfermero coloca la jeringa en el brazo de una persona pero sin presionar el apoyo de émbolo para que la dosis ingrese vía intramuscular. Indignación en la comunidad tucumana por la presunta venta de vacunas en el mercado negro.

El gobierno provincial de Juan Manzur quedó envuelto en una polémica luego de la viralización de una grabación casera. Un secreto a voces aseguraba que en una de las postas de vacunación que instaló la gestión del ex ministro de Salud de la Nación las inoculaciones contra el COVID-19 no eran fehacientemente aplicadas. Así lo terminó confirmando un ciudadano tucumano que decidió grabar la escena a través de una cámara oculta en la que, finalmente, no fue vacunado.

Vale aclarar que en este nodo de vacunación ubicado en la capital tucumana, precisamente en avenida Ejército del Norte y Uruguay, cada enfermero recibe cien dosis, según pudo saber este medio por fuentes locales. Este lamentable episodio podría esconder un presunto negociado con las vacunas que no se aplican y, además, requiere conocer qué pacientes -verdaderamente– no fueron inoculados, mediante el estudio de sus anticuerpos para que, en caso de no contar con estas defensas, vuelvan a pasar por la aguja.